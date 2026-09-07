$!Un adolescente sin vida y un hombre herido deja ataque armado en la colonia Mundialista, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un adolescente muerto y un joven que fue trasladado herido a un hospital, fue el saldo de un ataque armado registrado la noche de este lunes en la colonia Mundialista.

El ataque armado se reportó a las 19:15 horas, en la esquina de las calles Circuito México y Uruguay de la colonia Mundialista.

Al parecer las víctimas circulaban sobre una motocicleta cuando fueron acribillados por cuatro hombres armados que circulaban a bordo de un automóvil sedán Kia de color tinto; ambos ocupantes de la moto quedaron tendidos a media calle, hasta la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos.