$!Un adolescente sin vida y un hombre herido deja ataque armado en la colonia Mundialista, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un adolescente muerto y un joven que fue trasladado herido a un hospital, fue el saldo de un ataque armado registrado la noche de este lunes en la colonia Mundialista.
El ataque armado se reportó a las 19:15 horas, en la esquina de las calles Circuito México y Uruguay de la colonia Mundialista.
Al parecer las víctimas circulaban sobre una motocicleta cuando fueron acribillados por cuatro hombres armados que circulaban a bordo de un automóvil sedán Kia de color tinto; ambos ocupantes de la moto quedaron tendidos a media calle, hasta la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos.
Luego de valorar a los baleado, los paramédicos declararon a uno de ellos sin vida y se avocaron a estabilizar al herido, para después trasladarlo a un hospital.
En fallecido fue identificado en el lugar por sus familiares como Jesús Antonio “N”, de 17 años y el herido como Francisco “N”, de 20 años.
La zona fue acordonada por policías municipales y agentes de la Policía de Investigación hasta la llegada del personal pericial que se encargó de las diligencias de ley.