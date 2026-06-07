Un bancazo, el despojo de $250 mil y un intento de asalto, registró Mazatlán en solo 8 horas

MAZATLÁN._ Un asalto bancario, el despojo de 250 mil pesos a un trabajador que acababa de retirar el dinero y la persecución e intento de asalto a balazos contra un cuentahabiente que retiro efectivo en un cajero, se registraron en menos de ocho horas en Mazatlán el pasado viernes 5 de junio.
El primero caso fue dentro de una sucursal bancaria, y los otros dos tras salir de otras sucursales de la misma cadena de banco.
El primer bancazo del año en Mazatlán
Un hombre con una capucha en el rostro y con un arma de fuego en la mano asaltó una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Rafael Buelna, a la altura de la colonia Francisco Villa.
El asalto se reportó a las autoridades a las 14:55 horas del viernes, indicando la sucursal bancaria ubicada entre las calles Batalla de Tierra Blanca y Batalla del Paredón.
De acuerdo con versiones en el lugar, un hombre armado y con un pasamontañas amagó al personal del banco para que le entregaran el efectivo con el que contaban.
La situación causó crisis nerviosa entre los cuentahabientes que esperaban su turno e, incluso, una persona se desmayó y cayó inconsciente durante el atraco.
El asaltante huyó con el botín y las autoridades no dieron a conocer el monto.
Asalto por $250 mil
El segundo caso violento se registró una hora y 20 minutos después en otra sucursal del mismo banco.
Una fuerte suma de dinero fue robada por dos motociclistas que le arrebataron una mochila a un trabajador que salía de un banco de la colonia Palos Prietos, luego de retirar efectivo para el pago de esta semana.
El reporte del despojo se emitió alrededor de las 16:15 horas del viernes, señalando la sucursal bancaria ubicada en la esquina de la avenida Ejército Mexicano y la calle Rafael Domínguez.
Según la versión del denunciante, fue abordado por dos motociclistas que lo amagaron con armas de fuego para que les entregara la mochila con 250 mil pesos que acababa de retirar para el pago de nómina.
Los motociclistas lograron darse a la fuga.
El tercer atraco del día
Y una hora antes de que terminará el día, un auto fue baleado y sus ocupantes resultaron ilesos, tras el intento de asalto y persecución de motociclistas a un cuentahabiente que retiró efectivo de un cajero automático, en otra sucursal, también de la misma firma bancaria.
El intento de asalto se reportó a las 23:00 horas del pasado viernes 5 de junio.
En este hecho, los ocupantes de un auto compacto lograron huir de dos motociclistas que les dispararon para obligarlos a detenerse, después de haber retirado efectivo en un cajero automático de la colonia Emiliano Zapata.
El conductor del automóvil Chevrolet Beat aceleró para huir de sus atacantes, logrando refugiarse en las instalaciones de la Tercera Región Militar, ingresando por el acceso peatonal de la avenida Gabriel Leyva. Tampoco hubo detenidos.
Cabe destacar que todas las tardes hay vigilancia de motopatrulleros afuera de estas sucursales bancarias, salvo los sábados y domingos, que no hay presencia de policías afuera de los bancos.