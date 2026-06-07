Un bancazo, el despojo de $250 mil y un intento de asalto, registró Mazatlán en solo 8 horas

MAZATLÁN._ Un asalto bancario, el despojo de 250 mil pesos a un trabajador que acababa de retirar el dinero y la persecución e intento de asalto a balazos contra un cuentahabiente que retiro efectivo en un cajero, se registraron en menos de ocho horas en Mazatlán el pasado viernes 5 de junio.

El primero caso fue dentro de una sucursal bancaria, y los otros dos tras salir de otras sucursales de la misma cadena de banco.



El primer bancazo del año en Mazatlán

Un hombre con una capucha en el rostro y con un arma de fuego en la mano asaltó una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Rafael Buelna, a la altura de la colonia Francisco Villa.

El asalto se reportó a las autoridades a las 14:55 horas del viernes, indicando la sucursal bancaria ubicada entre las calles Batalla de Tierra Blanca y Batalla del Paredón.