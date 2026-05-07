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Un buque atracado en el astillero Aumaz se incendió y generó explosiones en Mazatlán

El navío se encontraba en proceso de desmantelamiento en esa zona de los muelles pesqueros
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/05/2026 12:23
07/05/2026 12:23

MAZATLÁN._ Un fuerte incendio se registró en un buque atracado en muelles del astillero Aumaz, el tanque de combustible generó una fuerte explosión y lanzó objetos metálicos a gran altura.

El incendio se registró a las 11:40 horas, en el astillero Aumaz ubicado a un costado del conocido como Puente Juárez.

Elementos de Bomberos Mazatlán ya se encuentran en el lugar combatiendo el fuego qué se aviva con la expulsión de combustible a presión.

$!Un buque atracado en el astillero Aumaz se incendió y generó explosiones en Mazatlán

La temperatura generada por el incendio provocó la explosión de uno de los tanques de combustibles del buque.

Personal de la Marina llegó al lugar a bordo de una lancha para evaluar la situación y solicitar apoyo de una embarcación que apoyara en el combate al fuego desde el canal de navegación.

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