$!Un buque atracado en el astillero Aumaz se incendió y generó explosiones en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un fuerte incendio se registró en un buque atracado en muelles del astillero Aumaz, el tanque de combustible generó una fuerte explosión y lanzó objetos metálicos a gran altura.
El incendio se registró a las 11:40 horas, en el astillero Aumaz ubicado a un costado del conocido como Puente Juárez.
Elementos de Bomberos Mazatlán ya se encuentran en el lugar combatiendo el fuego qué se aviva con la expulsión de combustible a presión.
La temperatura generada por el incendio provocó la explosión de uno de los tanques de combustibles del buque.
Personal de la Marina llegó al lugar a bordo de una lancha para evaluar la situación y solicitar apoyo de una embarcación que apoyara en el combate al fuego desde el canal de navegación.