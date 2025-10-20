$!Un elemento de la Guardia Nacional pierde la vida y otro queda herido tras persecución en el Trébol de Costa Rica, Culiacán

El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas. Refieren que civiles armados a bordo de una unidad Audi color oscuro empezaron a disparar contra los efectivos mientras les lanzaban ponchallantas.

CULIACÁN._ Un elemento de la Guardia Nacional (GN) perdió la vida y otro resultó herido la tarde-noche de este lunes luego de volcarse en su patrulla tras ser atacado a balazos por un grupo de civiles armados en el Trébol de carreteras de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Fue por las inmediaciones de la carretera Culiacán-Mazatlán, debajo del puente de la carretera Culiacán-Eldorado, cuando una unidad de la GN terminó volcando luego de perder el control.

Dentro de ese vehículo, un elemento castrense terminó perdiendo la vida debido a los golpes de la volcadura y tras recibir algunos de los disparos. El occiso fue identificado como Julián, comisionado del área de carreteras.

Reportan que Julián salió proyectado del vehículo hacia el muro de contención, perdiendo la vida instantes después debido a la gravedad de sus heridas.

Otro más resultó herido. Se trata de Luis Abel, del cual refieren que presentó al menos dos impactos de bala en la zona del tórax. Paramédicos del Grupo Voluntarios de Costa Rica asistieron al lesionado y lo transportaron hacia un centro médico.

En tanto, los agresores lograron emprender la huida y hasta el momento su paradero es desconocido.

Decenas de elementos de diversas corporaciones federales arribaron al punto para atender el reporte y aseguraron una gran zona sin obstruir el paso a los demás automovilistas que pasaban por la carretera.

Personal pericial y de investigación arribará al punto para realizar las diligencias y labores de campo, para finalmente movilizar la unidad siniestrada y el cuerpo del elemento castrense.