Un feminicidio y el despojo de vehículos rompen la calma el lunes 23

CULIACÁN. _ La jornada del lunes 23 de febrero de 2026 cerró en Sinaloa con un saldo de un feminicidio, ocho denuncias por robo de vehículos y dos por privación de la libertad, de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En su reporte de hechos delictivos, la institución informó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, tras la localización de una mujer sin vida en la Colonia Los Olivos, en la capital del estado. El suceso ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas, luego de una persecución en la que la víctima perdió la vida.