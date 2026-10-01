Un hombre es hospitalizado en Rosario después de ser agredido por su hermano

ROSARIO._ Una persona del sexo masculino resultó herido de gravedad tras presuntamente sufrir una agresión a mano de un hermano en la cabecera municipal de Rosario.

El hecho se informó que se reportó a Seguridad Pública alrededor de las 11:30 horas, en la zona de la Laguna del Iguanero, cerca de la Colonia Potreritos.

El herido fue identificado como Roberto “R”, vecino del lugar donde se registró la agresión.

Trascendió que fue debido a problemas familiares que el agresor acudió al domicilio atacando al herido presuntamente con una pala.

Tras el reporte de la persona severamente golpeada acudió personal de Seguridad Pública, siendo notificados que Roberto fue trasladado por familiares al Hospital Integral IMSS Bienestar.

Así mismo, se informó que se interpuso una denuncia por tentativa de homicidio de la cual derivó la búsqueda del agresor, mismo que se dio a la fuga.