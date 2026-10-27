$!Un hombre muerto y otro herido tras ataque armado en la colonia Ramón F. Iturbe de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con ráfagas de arma larga asesinan a un hombre y dejan herido a otro en ataque armado registrado en la colonia Ramón F. Iturbe.
El ataque se registró a las 20:40 horas, en la esquina del callejón Arma y la calle 13 de Abril de la colonia Ramón F. Iturbe.
Al parecer, un grupo de hombres se encontraban conviviendo en la mencionada esquina, cuando hombres armados descargaron ráfagas de arma largas contra ellos.
Tras la agresión armada, una víctima quedó inerte en el lugar, mientras que los otros salieron corriendo y lograron evadir a los agresores huyendo a través de las azoteas de la zona.
A la llegada de Elementos del Ejército, Marina y policías municipales, acordonaron el área y solicitaron una ambulancia para que las víctimas fueran atendidas.
Tras valorar al hombre caído este a no contaba con signos vitales y el herido fue auxiliado por vecinos del lugar para llegar hasta la ambulancia ya que presentaba una herida en una pierna.
La zona quedó acordonada por elementos del Ejército y elementos de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargaron de la seguridad en la zona durante las diligencias de ley.