$!Un hombre muerto y otro herido tras ataque armado en la colonia Ramón F. Iturbe de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con ráfagas de arma larga asesinan a un hombre y dejan herido a otro en ataque armado registrado en la colonia Ramón F. Iturbe.

El ataque se registró a las 20:40 horas, en la esquina del callejón Arma y la calle 13 de Abril de la colonia Ramón F. Iturbe.

Al parecer, un grupo de hombres se encontraban conviviendo en la mencionada esquina, cuando hombres armados descargaron ráfagas de arma largas contra ellos.

Tras la agresión armada, una víctima quedó inerte en el lugar, mientras que los otros salieron corriendo y lograron evadir a los agresores huyendo a través de las azoteas de la zona.