$!Un hombre muerto y una mujer herida deja ataque armado en una casa en el Fraccionamiento Brisas del Mar en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre armado ingresó por la fuerza a una casa del Fraccionamiento Brisas del Mar, disparó contra sus moradores dejando un hombre sin vida y una mujer herida.
El ataque fue reportado a las 23:30 horas, indicando la Calle Río San Pedro del Fraccionamiento Brisas del Mar.
Según versiones de testigos, el atacante allanó de manera violenta el domicilio, dañando las chapas de la puerta a balazos y una vez adentro disparó contra una pareja, para después huir a bordo de una motocicleta.
Policías Municipales fueron los primeros en llegar al lugar del reporte y al encontrar a las personas baleadas, solicitaron una ambulancia y minutos más Paramédicos de Bomberos Veteranos valoraron a la pareja baleada; el hombre fue declarado sin vida a causa de múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, mientras que la mujer fue auxiliada para contenerle una hemorragia y después fue trasladada a u hospital.
La zona fue acordonada y resguardada por los municipales con apoyo de elementos de las fuerzas federales.