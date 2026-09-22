$!Un hombre muerto y una mujer herida deja ataque armado en una casa en el Fraccionamiento Brisas del Mar en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre armado ingresó por la fuerza a una casa del Fraccionamiento Brisas del Mar, disparó contra sus moradores dejando un hombre sin vida y una mujer herida.

El ataque fue reportado a las 23:30 horas, indicando la Calle Río San Pedro del Fraccionamiento Brisas del Mar.

Según versiones de testigos, el atacante allanó de manera violenta el domicilio, dañando las chapas de la puerta a balazos y una vez adentro disparó contra una pareja, para después huir a bordo de una motocicleta.