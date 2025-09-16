Un hombre murió cuando era trasladado al hospital por heridas de arma blanca en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió al llegar al hospital luego de ser atacado por otro con una arma punzocortante.

El herido por arma blanca se registró a las 20:00 horas, en la esquina de 13 de Mayo y Pesqueira de la colonia Francisco Solís.

Al parecer fue durante una riña registrada en dicha esquina, que uno de los contrincantes sacó una arma blanca en hirió a otro en un brazo y una pierna.

El herido se desvaneció en el lugar y fue auxiliado por testigos quienes trataron de contener una abundante hemorragia del brazo izquierdo; Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y trasladaron al herido al Hospital Margarita Maza de Juárez, pero no fue ingresado porque ya no contaba con signos vitales.