$!Un hombre resulta herido de bala tras ataque en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán

MAZATLÁN-_ Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego la tarde de este miércoles, tras ser atacado por sujetos armados en las inmediaciones de la colonia Casa Redonda.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas sobre la calle Caracol. Según los primeros informes, la víctima fue interceptada por hombres desconocidos que portaban armas largas, quienes le dispararon para posteriormente darse cuenta de la fuga.