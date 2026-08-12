$!Un hombre resulta herido de bala tras ataque en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán

MAZATLÁN-_ Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego la tarde de este miércoles, tras ser atacado por sujetos armados en las inmediaciones de la colonia Casa Redonda.
Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas sobre la calle Caracol. Según los primeros informes, la víctima fue interceptada por hombres desconocidos que portaban armas largas, quienes le dispararon para posteriormente darse cuenta de la fuga.
Al lugar acudieron elementos de rescate y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y lo trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.
Autoridades de distintas corporaciones policiacas implementaron un operativo en la zona para resguardar la escena.