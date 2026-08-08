$!Un hombre sin vida y huellas de violencia fue localizado en El Venadillo al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre tirado y con huellas de violencia, fue localizado sobre el acotamiento de la carretera Libre, a la altura del distribuidor vial con la autopista Mazatlán-Culiacán.

El hallazgo se reportó a las autoridades a las 08:30 horas de este sábado, a la altura del distribuidor vial de la autopista Mazatlán-Culiacán, en el Ejido El Venadillo.

El cadáver con visibles huellas de golpes y tirado sobre el acotamiento, junto a la valla de contención metálica, fue reportado por automovilistas que circulaban sobre la carretera Internacional en dirección norte.