$!Un hombre sin vida y huellas de violencia fue localizado en El Venadillo al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre tirado y con huellas de violencia, fue localizado sobre el acotamiento de la carretera Libre, a la altura del distribuidor vial con la autopista Mazatlán-Culiacán.
El hallazgo se reportó a las autoridades a las 08:30 horas de este sábado, a la altura del distribuidor vial de la autopista Mazatlán-Culiacán, en el Ejido El Venadillo.
El cadáver con visibles huellas de golpes y tirado sobre el acotamiento, junto a la valla de contención metálica, fue reportado por automovilistas que circulaban sobre la carretera Internacional en dirección norte.
Agentes de la Policía Municipal se encargaron de verificar el reporte y al localizarlo acordonaron la zona y dieron parte al personal de la Fiscalía General del Estado, Elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional establecieron un perímetro de seguridad en la zona, en apoyo a los peritos de la FGE durante las diligencias de ley.
El occiso aún sin identificar de aproximadamente 30 años de edad, de complexión delgada, vestía pantalón de mezclilla y playera en color negro, botas de trabajo en color café.