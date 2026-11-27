MAZATLÁN._ Un ataque armado dejó como saldo este viernes un hombre sin vida y una mujer herida de bala en Mazatlán.

El hecho se registró a las 19:15 horas en la colonia Benito Juárez, sobre la calle Mutualismo, entre las calles Ángel Armenta y Javier Mina.

Al parecer, hombres armados llegaron hasta donde se encontraban ambas personas y dispararon en repetidas ocasiones.