MAZATLÁN._ Un ataque armado dejó como saldo este viernes un hombre sin vida y una mujer herida de bala en Mazatlán.
El hecho se registró a las 19:15 horas en la colonia Benito Juárez, sobre la calle Mutualismo, entre las calles Ángel Armenta y Javier Mina.
Al parecer, hombres armados llegaron hasta donde se encontraban ambas personas y dispararon en repetidas ocasiones.
Cristian, de aproximadamente 40 años, quedó tendido sobre la banqueta mientras que María Antonieta, de 60 años, resultó herida de bala y fue atendida en el lugar, para después ser trasladada a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.
El sitio fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos de Marina y policías municipales.
Se desconoce en qué unidad viajaban los agresores, quienes lograron darse a la fuga.