Un homicidio y una osamenta registra FGE durante jornada de viernes

Este viernes 13 de marzo, la Fiscalía General del Estado registró una carpeta de investigación por un homicidio doloso en Juan José Ríos, así como del hallazgo de una osamenta en Culiacán.

El reporte diario de la autoridad se integra por el hallazgo sin vida de un joven identificado como Carlos Francisco “N”, de 23 años, quien fue privado de su libertad el 11 de marzo, y encontrado muerto este viernes.

Asimismo, considera la localización de un cuerpo expuesto, como resultado de una jornada de búsqueda a cargo del colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, en un predio en El Guasimal, de la sindicatura Imala, en Culiacán.

El parte de hechos delictivos del ente investigador no incluyó el saldo de un ataque con explosivos suscitado la noche del 13 de marzo, en las inmediaciones de la sindicatura Sanalona, que dejó a una persona sin vida y otra herida en la comunidad Arroyo Grande.

Por otro lado, la FGE informó la recepción de cinco denuncias por robo de vehículo en la zona centro del Estado, y tres más por privación de la libertad personal.