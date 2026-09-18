Un joven de 18 años, el detenido tras robo de BMW en Las Quintas, Culiacán

La dependencia informó que los agentes recibieron, a través del radio operador del C4i, el reporte sobre el despojo de una BMW tipo SUV.

De acuerdo con la FGE, el joven fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Inspección de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, Región Centro, por su probable responsabilidad en el delito de tránsito de vehículo robado y/o lo que resulte.

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la detención de un joven de 18 años, identificado como José “N”, por su presunta participación en el robo de una camioneta BMW ocurrido este viernes en la Colonia Las Quintas, en Culiacán.

Tras iniciar la búsqueda, localizaron minutos después una unidad que coincidía con las características y las placas reportadas, mientras circulaba por un bulevar de la ciudad.

Los policías le marcaron el alto mediante códigos y luces, pero el conductor hizo caso omiso y aceleró, lo que provocó una persecución que concluyó en la Colonia Amistad.

Ante la negativa del conductor a detenerse, los agentes realizaron disparos dirigidos a los neumáticos de la unidad, hasta que esta detuvo su marcha al quedar sin aire.

La persecución fue registrada por elementos de corporaciones federales y dejó como saldo la recuperación de una camioneta BMW X3, robada minutos antes.

El operativo culminó en la Colonia Amistad, donde fue detenido el presunto responsable.

José “N” fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Robo de Vehículos, Zona Centro, junto con la unidad asegurada.

La Fiscalía señaló que corresponderá a la autoridad ministerial continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido conforme a derecho.