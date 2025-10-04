$!Un lesionado grave deja aparatoso choque en La Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ Un lesionado de gravedad fue el saldo de un aparatoso choque de un vehículo contra la base de una luminaria en el bulevar Marina Mazatlán.

El accidente se registró a las 11:30 horas, sobre el bulevar Marina Mazatlán a la altura del conocido como primer puente de La Marina.

Según versiones en el lugar, el automóvil Nissan Versa circulaba del norte a sur sobre el mencionado bulevar y al parecer, el conductor perdió el control en una curva, invadió el camellón central y chocó de costado contra la base de una luminaria.