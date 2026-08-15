Un menor de 16 años muere tras ser embestido por un vehículo en la carretera La 19 en Guasave

GUASAVE._ La comunidad de Las Quemazones quedó en luto durante la madrugada de este sábado, luego de que un menor de edad perdiera la vida y su acompañante resultara hospitalizado, tras ser impactados en su motocicleta por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

La víctima fatal de este percance fue identificada en el lugar por sus propios familiares como Jesús “N”, de 16 años. En los mismos hechos resultó lesionado Jean “N”, un joven de 18 años que viajaba con él al momento del choque.

De acuerdo con los partes viales de la Dirección de Movilidad Sustentable, el siniestro se registró poco antes del amanecer sobre la carretera estatal La 19, vía que conecta a la carretera Internacional México 15 con el poblado de Las Quemazones.

Fue a la altura del kilómetro 11+100, en las inmediaciones de la comisaría de Las Moras (perteneciente a la sindicatura de La Trinidad), donde el trayecto de los jóvenes fue violentamente interrumpido.

Se estableció que las víctimas circulaban sobre la mencionada rúa a bordo de una motocicleta Itálika, línea 125, color rojo con negro, modelo 2025.

Los peritajes preliminares indican que, metros antes de llegar a la comunidad de Las Moras, fueron impactados por alcance por una camioneta.

La fuerza de la embestida provocó que ambos ocupantes salieran proyectados de la ligera unidad y se estrellaran contra la cinta asfáltica.

Tras provocar el fatal accidente, el conductor de la camioneta aceleró su marcha y huyó del sitio, abandonando a los afectados a su suerte.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena para brindar los primeros auxilios, quienes confirmaron que el menor de 16 años había fallecido de manera instantánea a causa de los golpes y ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, Jean “N” fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital público en la ciudad de Guasave para recibir atención médica especializada.

Agentes de tránsito acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Más tarde, peritos y policías de investigación adscritos a la Vicefiscalía Regional Centro Norte realizaron el procesamiento de la escena para integrar la carpeta correspondiente.

El cuerpo del adolescente fue levantado y trasladado a una casa funeraria local, donde el médico legista le practicará la necropsia de ley.