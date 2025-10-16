$!Un militar muerto y dos más heridos tras presunto ataque armado en Tepuche

Un enfrentamiento entre civiles armados y personal del Ejército Mexicano se registró la mañana de este jueves en la zona centro de la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo preliminar un elemento fallecido y dos más lesionados, de acuerdo con reportes extraoficiales. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron entre las 4:00 y 5:00 horas de este jueves. La agresión ocurrió a aproximadamente un kilómetro de la cabecera de la sindicatura, en la falda de un cerro conocido como La Pista, donde personal del Ejército Mexicano fue atacado por civiles armados, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos.

Según los primeros reportes, el personal castrense acudió a la zona para verificar reportes sobre detonaciones de arma de fuego y, al llegar, fue agredido por civiles armados, lo que derivó en un intercambio de disparos. De manera extraoficial trascendió que, durante la agresión, un Mayor del Ejército Mexicano perdió la vida y dos más resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital en Culiacán para recibir atención médica. Asimismo, una unidad oficial fue incendiada frente a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que generó alarma entre vecinos debido a las explosiones causadas por cargadores que permanecían en el interior del vehículo.

La zona del ataque se encuentra a escasos metros de la plazuela central y del templo de la localidad. Tras lo ocurrido, fuerzas del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron un operativo terrestre y aéreo con apoyo de helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, que brindaron vigilancia desde el aire.

Como medida preventiva, fueron suspendidas las clases en escuelas de nivel preescolar, primaria y preparatoria. Asimismo, habitantes de Tepuche permanecieron en sus domicilios ante el clima de incertidumbre generado por los hechos y por el despliegue de elementos armados en la comunidad.