$!Un muerto a balazos y un golpeado en diferentes hechos en Villas del Sol en Mazatlán

MAZATLÁN._ La noche de este martes se registraron dos hechos violentos en el fraccionamiento Villas del Sol con saldo de un muerto a balazos y un herido a golpes.

Los actos se reportaron de manera simultánea a las 19:00 horas, el golpeado sobre la calle Granizo y el privado de la vida en la esquina de las calles Niebla y Centella en dicho fraccionamiento.