$!Un muerto a balazos y un golpeado en diferentes hechos en Villas del Sol en Mazatlán

MAZATLÁN._ La noche de este martes se registraron dos hechos violentos en el fraccionamiento Villas del Sol con saldo de un muerto a balazos y un herido a golpes.
Los actos se reportaron de manera simultánea a las 19:00 horas, el golpeado sobre la calle Granizo y el privado de la vida en la esquina de las calles Niebla y Centella en dicho fraccionamiento.
Tras detonaciones de arma de fuego, el agredido logró llegar hasta su casa, sus familiares solicitaron una ambulancia, pero a la llegada de autoridades y Bomberos Veteranos, la víctima ya no contaba con signos vitales.
Mientras que en el caso de golpeado, fue auxiliado tras el reporte inicial de una persona lesionada por arma blanca, pero Bomberos Veteranos que lo atendieron, comprobaron que las lesiones fueron ocasionadas solo por golpes