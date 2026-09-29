$!Un muerto, dos heridos y un detenido tras ataque armado en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán

Un ataque balazos registrado la noche de este martes en la Colonia 5 de Febrero resultó en el fallecimiento de una joven de 19 años, así como dos hombres heridos de bala al oriente de Culiacán.

La víctima mortal fue reconocida como un joven de 19 años llamado Alexis.

Los lesionados fueron identificados como Martín, de 28 años, e Ignacio, de 54 años. Uno de ellos fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia de Cruz Roja Mexicana y el otro a bordo de un vehículo particular.