$!Un muerto, dos heridos y un detenido tras ataque armado en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán

Un ataque balazos registrado la noche de este martes en la Colonia 5 de Febrero resultó en el fallecimiento de una joven de 19 años, así como dos hombres heridos de bala al oriente de Culiacán.
La víctima mortal fue reconocida como un joven de 19 años llamado Alexis.
Los lesionados fueron identificados como Martín, de 28 años, e Ignacio, de 54 años. Uno de ellos fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia de Cruz Roja Mexicana y el otro a bordo de un vehículo particular.
La agresión ocurrió sobre la calle Juan de la Cabada alrededor de las 20:00 horas de este 29 de septiembre, aparentemente en un expendio cervecero ubicado entre las calles Lucio Blanco y Plan de Agua Prieta.
Las dos personas heridas permanecieron en el establecimiento, mientras que Alexis intentó refugiarse en una casa en la esquina de la calle Lucio Blanco, donde finalmente perdió la vida.
Como parte del dispositivo de reacción por parte de las corporaciones de seguridad, un hombre fue detenido en las cercanías de la escena del crimen en posesión de una arma corta y señalado como presunto responsable del hecho.
El lugar fue acordonado por personal militar y puesto a disposición de policías de investigación y peritos para el procesamiento de la escena y diligencias correspondientes.