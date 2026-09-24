$!Un muerto y 7 heridos deja balacera dentro de restaurante en el sector Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona muerta y siete más lesionadas por disparos de arma de fuego dejó un ataque armado registrado la noche de este jueves 24 de septiembre al interior de un restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán.
La persona fallecida fue identificada con el nombre de Rubén “N”, de quien no se reveló su edad y quedó sin vida dentro del establecimiento.
Entre las personas lesionadas está el cantante de regional mexicano, Víctor Valverde, de 21 años de edad; así como una mujer identificada como María Isabel “N”, de 72 años.
El resto de heridos que han sido identificados son Ángel Fernado, de 21 años; Edgar Yair, de 23; y Luis Eliseo, de 21 años.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:50 horas de este 24 de septiembre, dentro de un restaurante de comida asiática ubicado en una plaza por el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, del Desarrollo Urbano Tres Ríos.
La plaza comercial donde ocurrió el atentado fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia nacional y Policía Municipal, que implementaron un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del restaurante mientras que Fiscalía General del Estado arribó después para desplegar las diligencias correspondientes.