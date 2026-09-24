$!Un muerto y 7 heridos deja balacera dentro de restaurante en el sector Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona muerta y siete más lesionadas por disparos de arma de fuego dejó un ataque armado registrado la noche de este jueves 24 de septiembre al interior de un restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán.

La persona fallecida fue identificada con el nombre de Rubén “N”, de quien no se reveló su edad y quedó sin vida dentro del establecimiento.

Entre las personas lesionadas está el cantante de regional mexicano, Víctor Valverde, de 21 años de edad; así como una mujer identificada como María Isabel “N”, de 72 años.