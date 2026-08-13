$!Un muerto y dos heridos deja ataque armado contra un súper de la Colosio Sí en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con ráfagas de disparos contra un súper de la colonia Colosio Sí, dejó un muerto y dos heridos que fueron trasladados a hospitales.

El ataque armado se reportó a las 22:30 horas, contra un súper con venta de cerveza que se encuentra en la esquina de las calles Magdalena de Kino y Giritupa de la colonia Colosio Sí.