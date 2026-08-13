$!Un muerto y dos heridos deja ataque armado contra un súper de la Colosio Sí en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con ráfagas de disparos contra un súper de la colonia Colosio Sí, dejó un muerto y dos heridos que fueron trasladados a hospitales.
El ataque armado se reportó a las 22:30 horas, contra un súper con venta de cerveza que se encuentra en la esquina de las calles Magdalena de Kino y Giritupa de la colonia Colosio Sí.
Hombres armados a bordo de motocicletas se detuvieron frente al local y dispararon contra tres personas que se encontraban en la banqueta.
Uno de los agredidos quedó sin vida en el lugar, mientras que los heridos fueron trasladados por paramédicos de Bomberos Veteranos y del Grupo Cobras.
La zona fue resguardada por agentes de la Policía de Investigación y elementos del Ejército.