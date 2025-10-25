$!Un muerto y dos heridos deja ataque armado en funeraria del Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un muerto, dos heridos y múltiples daños materiales dejó un ataque a balazos directo contra una funeraria ubicada en el sector Centro de Culiacán, durante la noche de este sábado 25 de octubre. Según reportes, fue alrededor de las 21:30 horas cuando un grupo de civiles portando armas largas abrió fuego directo contra el establecimiento ubicado por el bulevar Emiliano Zapata, entre la avenida Domingo Rubi Sur y la Manuel Bonilla. Tras la agresión, los responsables emprendieron la huida, dejando atrás a tres personas heridas que se encontraban cerca del lugar.

Se reportó que los sujetos armados se dirigieron a la zona de estacionamiento del inmueble para despojar un vehículo y escapar, sin embargo, su paradero es desconocido. En primera instancia se indicó que había tres lesionados identificados como Francisco, de 30 años; María, de 68; y Alan Gabriel, de 21, quienes se encontraban en estado delicado de salud. Luego de múltiples reportes sobre balacera y de personas heridas, personal de los tres niveles de gobierno arribó para atender el caso y asegurar una zona, mientras paramédicos de diferentes grupos de emergencias se encargaron de atender a los heridos de bala. Los tres fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica especializada, no obstante, una hora después se confirmó el fallecimiento de Alan Gabriel, de quien reportan habría recibido al menos un impacto en la espalda.

Asimismo, de María se refiere que presenta lesiones de bala en una pierna y en la cadera. Además de los heridos, la puerta de entrada de la funeraria, hecha de cristal, fue destruida al recibir algunas de las balas, así como otros dos vehículos que estaban aparcados en la zona. Se trata de un BYD negro tipo sedán, así como una camioneta Chevrolet Tornado, ambas con impactos en distintas partes de la carrocería.