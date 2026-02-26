Un muerto y tres heridos tras ataque con drones y explosivos registrado anoche en Tepuche

CULIACÁN. _ Luego de los hechos violentos registrados la noche del 25 de febrero en la sindicatura de Tepuche, se confirmó el fallecimiento de un hombre y el ingreso de tres personas heridas a distintos hospitales de Culiacán.

La víctima fue identificada como Jesús “B”, de 24 años, quien perdió la vida mientras recibía atención médica. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para dar fe del deceso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Entre los lesionados se encuentran Jesús Alonso “R”, de 24 años, y Miguel Ángel “R”, de 51, quienes llegaron por sus propios medios con heridas de proyectil de arma de fuego. Ambos fueron reportados con lesiones de consideración.