Un muerto y tres heridos tras ataque con drones y explosivos registrado anoche en Tepuche

CULIACÁN. _ Luego de los hechos violentos registrados la noche del 25 de febrero en la sindicatura de Tepuche, se confirmó el fallecimiento de un hombre y el ingreso de tres personas heridas a distintos hospitales de Culiacán.
La víctima fue identificada como Jesús “B”, de 24 años, quien perdió la vida mientras recibía atención médica. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para dar fe del deceso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.
Entre los lesionados se encuentran Jesús Alonso “R”, de 24 años, y Miguel Ángel “R”, de 51, quienes llegaron por sus propios medios con heridas de proyectil de arma de fuego. Ambos fueron reportados con lesiones de consideración.
Más tarde se registró el ingreso de otro joven, identificado como Jesús, de 19 años, quien tenía quemaduras y golpes. De acuerdo con informes preliminares, las lesiones habrían sido provocadas por explosivos presuntamente lanzados desde drones que sobrevolaron la comunidad.
En la misma jornada, se denunció la privación ilegal de la libertad de tres hombres, integrantes de una familia en la zona. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades no han emitido un comunicado oficial. Al solicitar información para realizar la cobertura periodística en el lugar, mandos policiales se limitaron a responder que no acudirían a la zona, sin precisar los motivos del repliegue. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha solicitado informes ante la falta de información lo ocurrido.