Un muerto y un herido de bala deja riña en domicilio en El Mezquite, Badiraguato

Una riña registrada este domingo en la comunidad El Mezquite, municipio de Badiraguato, culminó con una persona asesinada balazos y otra más herida.

De acuerdo con el reporte de autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas de este 4 de octubre.

Según los informes preliminares, se habría tratado de una discusión originada durante un convivio, que escaló hasta que uno de los presentes, reconocido como “El Mojarro”, disparó contra las demás personas.

La persona fallecida fue identificada como Teodoro “N”, mientras que del hombre herido no se revelaron datos.

Corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar y confirmaron los hechos, para posteriormente solicitar intervención de Fiscalía General del Estado en la investigación del caso.