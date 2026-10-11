$!Un muerto y un herido deja ataque a balazos en expendio de cerveza en El Mirador, en Culiacán

CULIACÁN._ José Carlos “N”, de 44 años de edad, perdió la vida al ser víctima de un ataque a balazos durante la noche de este domingo, en un expendio de cerveza ubicado en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.
En el mismo atentado, resultó herido otro hombre llamado Lamberto “N”, de 48 años, a quien trasladaron de urgencia hacia un hospital de la ciudad.
De manera preliminar se dio a conocer que el ahora difunto trabajaba en el establecimiento, picaba hielo y cerca de las 20:00 horas de este 11 de octubre fue agredido a tiros por sujetos todavía sin identificar.
Una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana llegó hasta el lugar de los hechos, sobre la calle Mar de Cortés, entre Cáncer y Géminis, pero los socorristas informaron que la persona perdió la vida.
En el sitio pudo apreciarse que la víctima mortal presentaba al menos un impacto de bala en la región craneal; quedó tendido boca abajo, a la orilla de la banqueta, vestía un pantalón de mezclilla y playera negros, era de complexión robusta y tez morena clara.
La escena del crimen fue acordonada por tropas del Ejército Mexicano, quienes dejaron el lugar a disposición de la Fiscalía General del Estado.