$!Un muerto y un herido deja ataque a balazos en expendio de cerveza en El Mirador, en Culiacán

CULIACÁN._ José Carlos “N”, de 44 años de edad, perdió la vida al ser víctima de un ataque a balazos durante la noche de este domingo, en un expendio de cerveza ubicado en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

En el mismo atentado, resultó herido otro hombre llamado Lamberto “N”, de 48 años, a quien trasladaron de urgencia hacia un hospital de la ciudad.

De manera preliminar se dio a conocer que el ahora difunto trabajaba en el establecimiento, picaba hielo y cerca de las 20:00 horas de este 11 de octubre fue agredido a tiros por sujetos todavía sin identificar.