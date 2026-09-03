$!Un muerto y un herido deja ataque a balazos en Lomas del Magisterio, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona sin vida y otra herida fue el saldo de un atentado a balazos registrado la noche de este jueves en las calles de la Colonia Lomas del Magisterio, al norte de Culiacán.

El ataque ocurrió dentro de una vivienda, casi en la esquina de la calle Tezozomoc y Cobalto, alrededor de las 22:00 horas de este 3 de septiembre.