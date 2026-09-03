$!Un muerto y un herido deja ataque a balazos en Lomas del Magisterio, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona sin vida y otra herida fue el saldo de un atentado a balazos registrado la noche de este jueves en las calles de la Colonia Lomas del Magisterio, al norte de Culiacán.
El ataque ocurrió dentro de una vivienda, casi en la esquina de la calle Tezozomoc y Cobalto, alrededor de las 22:00 horas de este 3 de septiembre.
Hasta el momento las autoridades han confirmado que ambas víctimas son hombres, sin revelar aún datos sobre su identificación.
El cuerpo del occiso quedó dentro de la escena del crimen, mientras el herido fue llevado hacia un hospital por personal paramédico.
Elementos de distintas fuerzas de seguridad se trasladaron una vez emitido el reporte, y al confirmar el saldo, acordonaron y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de procesar el perímetro y comenzar las investigaciones de este hecho.