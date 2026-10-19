$!Un muerto y un herido deja ataque a balazos en Prados del Sol, en Culiacán

Un joven de 20 años, identificado como Berlín “N”, murió tras un ataque a balazos registrado a la noche de este lunes en la Colonia Prados del Sol, al sur de Culiacán.
En el mismo evento, una persona que permanece sin identificar resultó lesionada, fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y la trasladaron hacia un hospital.
Los hechos se registraron afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Payno, entre calle Del Desierto y la calle Prados del Sol.
Vecinos emitieron la alerta a autoridades alrededor de las 21:00 horas de este 19 de octubre, y tras la alerta por disparos de arma de fuego se confirmó el atentado contra las víctimas.
El fallecido quedó tendido boca arriba a la orilla de la banqueta y fue reconocido en el sitio por sus familiares.
Tras confirmar el saldo de afectados, elementos del Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron la escena para actuar como primero respondientes y preservar indicios.
Peritos de Fiscalía General del Estado se apersonaron para procesar la escena y recoger evidencias como los casquillos percutidos.
Una vez terminados los trabajos de campo, el cuerpo del joven fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense, para que se practiquen las últimas diligencias y se ha entregado a sus familiares.