$!Un muerto y un herido deja ataque a balazos en Prados del Sol, en Culiacán

Un joven de 20 años, identificado como Berlín “N”, murió tras un ataque a balazos registrado a la noche de este lunes en la Colonia Prados del Sol, al sur de Culiacán.

En el mismo evento, una persona que permanece sin identificar resultó lesionada, fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y la trasladaron hacia un hospital.

Los hechos se registraron afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Payno, entre calle Del Desierto y la calle Prados del Sol.

Vecinos emitieron la alerta a autoridades alrededor de las 21:00 horas de este 19 de octubre, y tras la alerta por disparos de arma de fuego se confirmó el atentado contra las víctimas.