$!Un muerto y un herido deja ataque armado en el fraccionamiento Villa Tutuli de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ataque armado en el fraccionamiento Villa Tutuli dejó un hombre sin vida y uno mas herido.

El atque se registró a las 18:00 horas sobre la calle Bacúm casi esquina con Perfidia del mencionado sector.

Según versiones en el lugar, dos hombres se encontraban conviviendo en la zona de la cochera de una vivienda, cuando hombres armados con armas cortas llegaron disparando; una de los agredidos trató de huir ingresando a la vivienda, pero fue perseguido por uno de los atacantes quien lo asesinó de varios balazos cuando intentaba brincar la barda del patio.