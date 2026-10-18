$!Un muerto y un herido deja ataque armado en el fraccionamiento Villa Tutuli de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ataque armado en el fraccionamiento Villa Tutuli dejó un hombre sin vida y uno mas herido.
El atque se registró a las 18:00 horas sobre la calle Bacúm casi esquina con Perfidia del mencionado sector.
Según versiones en el lugar, dos hombres se encontraban conviviendo en la zona de la cochera de una vivienda, cuando hombres armados con armas cortas llegaron disparando; una de los agredidos trató de huir ingresando a la vivienda, pero fue perseguido por uno de los atacantes quien lo asesinó de varios balazos cuando intentaba brincar la barda del patio.
El herido quedo tendido en la cochera hasta la llegada de Paramédicos del Grupo Cobras, quuienesle brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital.
La zona del ataque fue acordonada por elementos del Ejército quienes implementaron un perímetro de seguridad, para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias de ley.
El occiso fue identificado con el nombre de Joege “N”, de 20 años de edad y el herido con el nombre de Alejandro de 52 años.