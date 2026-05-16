$!Un muerto y un herido deja ataque armado en Montesierra, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado en el fraccionamiento Montesierra, contra tripulantes de un vehículo, dejó como saldo a una persona sin vida y otra más herida.

Los hechos se denunciaron aproximadamente a las 21:00 horas de este sábado 16 de mayo sobre la calle Del Ajusco, casi esquina con la calle Los Alpes, en la zona norte de Culiacán.

El occiso fue identificado como Bryan Eleazar, de 24 años de edad, quien murió a bordo de un vehículo Nissan March color blanco; mientras que otra persona, también un hombre pero sin identificar, resultó herido y fue traslado a un hospital.

La unidad presentó impactos de bala apreciables en la parte en la ventana del asiento del piloto, así como en la del cristal retrovisor del conductor.