$!Un muerto y un herido deja ataque armado frente a purificadora de agua en Valle Alto, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona sin vida y otra más herida dejó un ataque armado registrado este sábado 6 de junio frente a una purificadora de agua en el fraccionamiento Valle Alto, al norte de Culiacán. El occiso hasta el momento no ha sido identificado, mientras que la persona lesionada es Sebastián “N”, de 19 años de edad.

El ataque fue contra el conductor de un Nissan March color blanco, que quedó estacionado frente al negocio de llenado de agua; la unidad presentó al menos cinco impactos de bala. La agresión ocurrió sobre el bulevar Valle Alto, entre las calles Nuevo Valle y Primer Valle, cerca de las 15:00 horas, en la entrada al fraccionamiento citado, a unos metros del dren de Bacurimí.

El vehículo quedó con tres ventanas destruidas por disparos de arma de fuego, además de otros balazos que dieron en la carrocería. Elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano actuaron como primeros respondientes y confirmaron la presencia del hombre fallecido, quien es de complexión delgada, tez morena clara, tiene barba y cabello corto color negro, y vestía una playera manga corta color caqui, shorts gris y sandalias negras.