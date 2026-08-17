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Violencia

Un muerto y un herido grave deja agresión con ráfagas de arma automática en el Alarcón, en Mazatlán

Hombres armados a bordo de un automóvil sedán de color blanco, dispararon contra dos hombres que se encontraban en una esquina
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/08/2026 22:08
17/08/2026 22:08

MAZATLÁN._ Un ataque con ráfagas de armas largas desde un automóvil, dejó un muerto y un herido en el Infonavit Alarcón.

El ataque se reportó a las 20:40 horas y tuvo lugar en la esquina de las avenidas Las Garzas y Las Águilas del mencionado sector.

Según relatos en el lugar, hombres armados a bordo de un automóvil sedán de color blanco, dispararon contra dos hombres que se encontraban en la esquina mencionada.

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Tras el ataque policías municipales llegaron al lugar y encontraron a una de las víctimas tendida sobre el pavimento y el otro al interior de una vivienda.

Paramédicos de Bomberos Veteranos valoraron a los hombres agredidos, pero uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que el segundo fue trasladado con heridas graves a un hospital.

Elementos federales del Ejército y Marina implementaron un cordón de seguridad durante las diligencias por parte de Peritos de la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado por sus familiares como Jaime “N”, de 41 años de edad.

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