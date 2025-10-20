Un muerto y un herido tras volcadura e incendio de tráiler en autopista Durango-Mazatlán

CONCORDIA. _ Un accidente tipo salida de camino ocurrido en la autopista Durango-Mazatlán dejó como saldo una persona sin vida y otra con lesiones de consideración, la tarde de este lunes.

El hecho se registró alrededor de las 13:15 horas en el kilómetro 166 de la supercarretera, a la altura del túnel La Piedra, en las cercanías de la comunidad de El Batel.

Según los primeros reportes, un tractocamión que circulaba por la vía derribó el muro de contención metálico del carril contrario, volcó fuera de la carpeta asfáltica y posteriormente se incendió debido a una fuga de combustible.

El conductor logró salir de la unidad en llamas y fue quien alertó a los servicios de emergencia, indicando que desconocía el paradero de su copiloto.

Al lugar acudieron elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de la Guardia Nacional, quienes trabajaron para controlar el fuego que consumió por completo el vehículo de carga.

Tras extinguir el incendio, rescatistas iniciaron labores de remoción y localizaron el cuerpo sin vida del copiloto. El conductor fue trasladado a un hospital con lesiones de consideración.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las causas del accidente.