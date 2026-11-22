Un hombre asesinado y una mujer herida fue el saldo de un ataque a balazos ocurrido la tarde de este domingo 22 de noviembre, junto al Centro de Ciencias de Sinaloa, al norte de Culiacán.

De acuerdo con el reporte, aproximadamente a las 16:30 horas el conductor de un Hyundai i10 color azul oscuro modelo reciente fue agredido con disparos de arma corta, y murió de manera instantánea al interior de la unidad.

El vehículo quedó varado sobre la ciclovía, cerca de la entrada al estacionamiento para personal del Centro de Ciencias, sobre el carril oriente a poniente del bulevar Universitarios, casi en el crucero con la Calzada de las Américas.

La persona asesinada es un varón de aspecto joven, complexión delgada y tez morena clara, que vestía pantalón y playera negra.