$!Un niño de 2 años, entre las víctimas mortales en el Penal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Rafael, un niño de 2 años de edad, perdió la vida durante la agresión armada registrada este jueves al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán.
En los hechos fallecieron otras 9 personas y 16 resultaron heridas, de acuerdo con una lista de víctimas proporcionada por las autoridades.
El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, señaló que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava ya tenía conocimiento de lo ocurrido y había instruido establecer contacto con los familiares del menor para brindarles apoyo.
“Sí, un menor de dos años, es visita. La señora Gobernadora ya está enterada de esta situación, ya giró sus instrucciones, ya van a hacer un acercamiento con la familia del menor para darle todos los apoyos”, comentó.
Sin embargo, Téllez López no precisó dónde se encontraba Rafael al momento de la agresión ni las circunstancias en las que fue alcanzado por los disparos.
De acuerdo con los primeros reportes que recibió el funcionario por parte del director del penal, la agresión ocurrió entre personas privadas de la libertad, donde los disparos se escucharon inicialmente en el módulo 4 y posteriormente en el módulo 5, lo que llevó al personal de custodia a intervenir y activar una alerta roja para solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad.
“El director del penal nos informó de una agresión que hubo al interior del penal entre diferentes personas privadas de la libertad. Es negativo que haya entrado un grupo aquí al penal”, declaró.
El Secretario mencionó que hasta ese momento las autoridades tenían conocimiento de la localización de dos armas de fuego cortas, presuntamente calibre 9 milímetros, derallando que será la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la encargada de determinar cuántas personas participaron en la agresión y cómo ocurrieron los hechos.
Asimismo, detalló que la investigación también deberá establecer cómo ingresaron las armas al centro penitenciario y si alguna persona que trabaja en el lugar facilitó su entrada.
Tras la activación de la alerta roja, al reclusorio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal para intervenir ante la situación.
La muerte de Rafael se suma a la de otras nueve personas identificadas en la lista de víctimas proporcionada tras la agresión, como son Elías, Jesús Adrián, Eduardo, Teodoro, Anselmo, Jesús Alejandro, Ricardo Alfonso, José Alejandro y José Manuel, quienes eran reclusos del centro penitenciario.
En la misma relación aparecen 16 personas heridas, identificadas como Francisco, Jorge Luis, Jesús Enrique, Jesús Alberto, Cristian Eduardo, Edilberto, Joaquín, Cristian Jesús, Gabriel de Monserrat, Juan Martín, Ángel, Jesús Manuel, Martín Alberto, José, Javier Antonio y Edgardo Uliseo.