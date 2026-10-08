$!Un niño de 2 años, entre las víctimas mortales en el Penal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Rafael, un niño de 2 años de edad, perdió la vida durante la agresión armada registrada este jueves al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán. En los hechos fallecieron otras 9 personas y 16 resultaron heridas, de acuerdo con una lista de víctimas proporcionada por las autoridades.

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, señaló que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava ya tenía conocimiento de lo ocurrido y había instruido establecer contacto con los familiares del menor para brindarles apoyo. “Sí, un menor de dos años, es visita. La señora Gobernadora ya está enterada de esta situación, ya giró sus instrucciones, ya van a hacer un acercamiento con la familia del menor para darle todos los apoyos”, comentó.

Sin embargo, Téllez López no precisó dónde se encontraba Rafael al momento de la agresión ni las circunstancias en las que fue alcanzado por los disparos. De acuerdo con los primeros reportes que recibió el funcionario por parte del director del penal, la agresión ocurrió entre personas privadas de la libertad, donde los disparos se escucharon inicialmente en el módulo 4 y posteriormente en el módulo 5, lo que llevó al personal de custodia a intervenir y activar una alerta roja para solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad. “El director del penal nos informó de una agresión que hubo al interior del penal entre diferentes personas privadas de la libertad. Es negativo que haya entrado un grupo aquí al penal”, declaró.