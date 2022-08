Un presunto líder criminal de BC y una mazatleca, entre los detenidos en motel de Culiacán: Fiscalía de BC

Luis Enrique N, “El Ñoño”, presunto líder de una célula criminal en Baja California, y una mujer mazatleca, se encuentran entre los seis detenidos en el motel París en Culiacán el pasado lunes, ha confirmado la Fiscalía General de la entidad fronteriza.

Ricardo Iván Carpio, Fiscal General de BC, informó que este presunto delincuente es el responsable de los ataques incendiarios en varias ciudades del norte de esa entidad.

Mediante un video Carpio detalla que el presunto delincuente en Baja California escapó hacia el sur del País, pero fue capturado con otras cinco personas por el Ejército y policías estatales preventivos de Sinaloa.

Los arrestados son Luis Enrique “G”, «El Ñoño», de 35 años, originario de Tijuana, B.C; Víctor Aldair “C”, «El Gusano», de 18 años, originario de Tijuana, B. C; Juan José “G”, de 34 años, originario de Tijuana, B. C; Jonathan Raymundo “C”, 29 años, originario de Tijuana, B. C; Jorge “F”, 32 años, originario de Atlixco, Puebla; Sara Isabel “B”, 24 años, originaria de Mazatlán, Sinaloa.