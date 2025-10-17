$!Un reo muerto y tres heridos deja balacera dentro de Penal de Aguaruto en Culiacán

CULIACÁN. _ Una balacera registrada al mediodía de este viernes en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó como saldo un interno muerto y tres más heridos, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El reporte de disparos al interior del penal movilizó a corporaciones de seguridad, y fue casi dos horas después que la autoridad estatal emitió un comunicado confirmando los hechos.