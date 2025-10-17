$!Un reo muerto y tres heridos deja balacera dentro de Penal de Aguaruto en Culiacán

CULIACÁN. _ Una balacera registrada al mediodía de este viernes en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó como saldo un interno muerto y tres más heridos, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
El reporte de disparos al interior del penal movilizó a corporaciones de seguridad, y fue casi dos horas después que la autoridad estatal emitió un comunicado confirmando los hechos.
“Después de controlar la riña suscitada entre personas privadas de la libertad, se tuvo como saldo una persona sin vida y tres lesionadas”, detalló la SSPE.
Durante la inspección posterior al enfrentamiento, se aseguraron tres armas largas, dos armas cortas y un artefacto explosivo, el cual, según precisó la dependencia, será destruido dentro del penal para evitar riesgos durante su traslado.