$!Un trabajador del IMSS herido y un hombre plagiado deja ataque en Infonavit Humaya, en Culiacán

Un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificado como Joel Jair “N”, de 48 años de edad, resultó herido en un ataque armado, en el cual también fue privado de su libertad otro hombre, en el sector Infonavit Humaya, en Culiacán.

El hombre raptado fue reconocido como David “N”, del mismo rango de edad, quien fue llevado por los agresores. De forma preliminar, se dio a conocer que ambos sujetos son primos.

El atentado ocurrió sobre la calle Circuito Observatorio, entre el bulevar República de Brasil, alrededor de las 15:50 horas de este 13 de septiembre.