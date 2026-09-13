$!Un trabajador del IMSS herido y un hombre plagiado deja ataque en Infonavit Humaya, en Culiacán

Un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificado como Joel Jair “N”, de 48 años de edad, resultó herido en un ataque armado, en el cual también fue privado de su libertad otro hombre, en el sector Infonavit Humaya, en Culiacán.
El hombre raptado fue reconocido como David “N”, del mismo rango de edad, quien fue llevado por los agresores. De forma preliminar, se dio a conocer que ambos sujetos son primos.
El atentado ocurrió sobre la calle Circuito Observatorio, entre el bulevar República de Brasil, alrededor de las 15:50 horas de este 13 de septiembre.
Las dos víctimas estaban dentro de una vivienda, y en la calle quedó estacionada una camioneta Jeep Cherokee gris, propiedad de uno de ellos.
Vecinos reportaron a las autoridades que se escucharon cerca de seis disparos de arma de fuego, y al llegar las corporaciones, confirmaron la presencia del sujeto herido, quien al mismo tiempo dio a conocer sobre la privación de la libertad.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, mientras que la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar la escena y recoger las evidencias que nutran la investigación del caso.