$!Una ciudad en vilo: ráfagas interrumpen el Día del Padre en Culiacán

CULIACÁN._ Los enfrentamientos armados, como la de este domingo, se han vuelto parte de la cotidianidad. Y aunque el Día del Padre prometía una mañana de celebración, para muchos quedó marcado como otro episodio más en una ciudad que aún no despierta de su pesadilla.

“Me acuerdo que fue como a las 3:30 cuando se escucharon los rafagazos... No supimos qué pasó, pero duraron bastante y las autoridades llegaron tarde”, narró un residente con voz cansada, sin sorpresa, como quien ya ha vivido esto más veces de las que quisiera.

Los vecinos salieron poco a poco, algunos por curiosidad, otros con temor, y varios más con frustración. El tráfico se volvió lento; la cinta amarilla cruzaba las calles; los comercios, como cada domingo, querían abrir. Pero no pudieron.

“Siempre nos ponemos desde la mañana, pero hoy no se pudo”, dijo doña Martha, nombre ficticio por seguridad, dueña de un local de tacos. Junto a su familia, esperó horas refugiada bajo una techumbre improvisada. No se resignó: sacó un toldo, algunas mesas y comenzó a calentar carne en la parrilla, decidida a no dejar morir el día.

Mientras tanto, elementos de la Fiscalía General del Estado levantaban evidencias. Peritos recogían casquillos, cientos, tal vez más de mil, que quedaron esparcidos por calles, banquetas y patios. Llenaron bolsas, las intercambiaban, volvían a llenar más. También se localizaron partes de equipo táctico abandonado: rodilleras, cartucheras, fragmentos de vidrio blindado, vestigios de un combate urbano.

Una ambulancia de la Cruz Roja atendió a una cuarta persona involucrada que resultó herida y fue trasladada con vida. Más tarde, el Servicio Médico Forense levantó los cuerpos de tres personas fallecidas, una de ellas en el interior de la camioneta artillada.

Pasadas las 10:00 horas, una grúa de la Policía Estatal retiró el vehículo modificado. Los curiosos seguían mirando desde lejos, sin apartar la vista. A las 11:00, finalmente, las autoridades reabrieron las calles. Pero el recuerdo del enfrentamiento seguía presente.