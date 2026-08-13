$!Una mujer resultó herida luego de que hombres armados dispararon contra una casa de la colonia Juárez en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado la noche de este jueves, dejó saldo de una mujer herida y daños a la fachada de una vivienda.

El ataque se registró a las 21:45 horas, en la calle Agustín Melgar entre las calles Pedro Infante y Jorge Negrete de la colonia Juárez.

Según versiones, hombres a bordo de un vehículo dispararon contra la vivienda en repetidas ocasiones y de inmediato se dieron a la fuga.