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Violencia

Una mujer resultó herida luego de que hombres armados dispararon contra una casa de la colonia Juárez en Mazatlán

Hombres a bordo de un vehículo dispararon contra la vivienda en repetidas ocasiones y de inmediato se dieron a la fuga
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/08/2026 23:34
13/08/2026 23:34

MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado la noche de este jueves, dejó saldo de una mujer herida y daños a la fachada de una vivienda.

El ataque se registró a las 21:45 horas, en la calle Agustín Melgar entre las calles Pedro Infante y Jorge Negrete de la colonia Juárez.

Según versiones, hombres a bordo de un vehículo dispararon contra la vivienda en repetidas ocasiones y de inmediato se dieron a la fuga.

  • $!Una mujer resultó herida luego de que hombres armados dispararon contra una casa de la colonia Juárez en Mazatlán
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Elementos de Ejército llegaron al lugar como primeros respondientes y acordonaron la zona.

Tras el ataque se reportó a una mujer lesionada por las balas, pero paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar ya no la encontraron.

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