Una mujer llamada Ana Gabriela, de 35 años, falleció después de sufrir un accidente en motocicleta durante la noche de este miércoles 25 de noviembre, en la sindicatura Adolfo López Mateos o El Tamarindo, municipio de Navolato.

Junto con ella viajaba un hombre llamado Jesús Armando, de 38 años, quien resultó herido y fue llevado hacia un centro de salud en Culiacán.

El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 20:30!horas, sobre la carretera que conecta El Tamarindo con la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán.