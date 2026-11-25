Una mujer llamada Ana Gabriela, de 35 años, falleció después de sufrir un accidente en motocicleta durante la noche de este miércoles 25 de noviembre, en la sindicatura Adolfo López Mateos o El Tamarindo, municipio de Navolato.
Junto con ella viajaba un hombre llamado Jesús Armando, de 38 años, quien resultó herido y fue llevado hacia un centro de salud en Culiacán.
El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 20:30!horas, sobre la carretera que conecta El Tamarindo con la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán.
De acuerdo con información en el lugar, habrían derrapado cuando circulaban en sentido poniente a oriente, perdieron el control de la unidad, y cayeron de la misma.
El cuerpo de la mujer quedó entre la maleza a la orilla de la carretera, a unos cinco metros de la motocicleta como consecuencia del percance, mismo que ocasionó el cierre del carril de poniente a oriente.
Personal de la Policía de Tránsito Municipal de Navolato acudió a dar fe y emitir el parte del siniestro, para luego solicitar intervención de agentes de Fiscalía General del Estado, para procesar los indicios y esclarecer el accidente.