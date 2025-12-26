$!Una mujer sin vida y un herido deja volcadura de un razer al norte de Mazatlán

El accidente se registró a las 17:00 horas de este viernes aproximadamente a dos kilómetros de distancia del Libramiento Habal-Cerritos.

MAZATLÁN._ Una mujer murió tras la volcadura de un vehículo todo terreno en la avenida Ernesto Coppel Campaña, en la zona conocida como La Escopama.

El razer circulaba de sur a norte sobre la avenida en mención cuando, por causas desconocidas, el conductor perdió el control del vehículo y empezó a dar volteretas hasta chocar con autos estacionados afuera de una residencia de la zona.

Una joven que viajaba en la unidad salió expulsada y quedó sin vida en el lugar, mientras que otro de los ocupantes resultó con lesiones de consideración y fue trasladado al hospital del IMSS por socorristas de la Cruz Roja.

La fallecida fue identificada por sus familiares que llegaron al sitio como Danna Camila “N” y el joven hospitalizado se identificó como Javin “N”, ambos de 20 años de edad.