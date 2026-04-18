Una mujer y un hombre, las víctimas del ataque armado en una tortillería de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron identificados como las víctimas de la agresión a balazos la tarde de este sábado afuera de una tortillería de la colonia CNOP, en Culiacán.
Las personas, quienes resultaron heridas, fueron reconocidas como Nubia Karel “N”, de 47 años; y Cruz “N”, de 42.
De manera preliminar, se informó que ambos serían trabajadores del negocio en donde fueron baleados este 18 de abril.
La tortillería donde los agredieron contaba con antecedentes de violencia, al ser objeto de agresiones el 18 de marzo y 8 de abril de 2025.
En la escena del hecho, por la calle Presidente Luis Echeverría, autoridades encontraron varios casquillos percutidos esparcidos desde la avenida Minas, hasta la calle Mina Guadalupe de los Reyes, en la colonia mencionada.