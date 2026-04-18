Una mujer y un hombre, las víctimas del ataque armado en una tortillería de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron identificados como las víctimas de la agresión a balazos la tarde de este sábado afuera de una tortillería de la colonia CNOP, en Culiacán.

Las personas, quienes resultaron heridas, fueron reconocidas como Nubia Karel “N”, de 47 años; y Cruz “N”, de 42.

De manera preliminar, se informó que ambos serían trabajadores del negocio en donde fueron baleados este 18 de abril.