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Violencia

Una mujer y un hombre, las víctimas del ataque armado en una tortillería de Culiacán

Nubia Karel y Cruz, heridos durante los hechos registrados este sábado, serían trabajadores del negocio ubicado en la colonia CNOP
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/04/2026 22:39
18/04/2026 22:39

CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron identificados como las víctimas de la agresión a balazos la tarde de este sábado afuera de una tortillería de la colonia CNOP, en Culiacán.

Las personas, quienes resultaron heridas, fueron reconocidas como Nubia Karel “N”, de 47 años; y Cruz “N”, de 42.

De manera preliminar, se informó que ambos serían trabajadores del negocio en donde fueron baleados este 18 de abril.

La tortillería donde los agredieron contaba con antecedentes de violencia, al ser objeto de agresiones el 18 de marzo y 8 de abril de 2025.

En la escena del hecho, por la calle Presidente Luis Echeverría, autoridades encontraron varios casquillos percutidos esparcidos desde la avenida Minas, hasta la calle Mina Guadalupe de los Reyes, en la colonia mencionada.

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