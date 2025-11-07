$!Una persona muerta y cuatro lesionadas deja volcadura en autopista cerca de Villa Unión

Una persona sin vida y cuatro lesionados dejó la volcadura de una camioneta en el kilómetro 241 de la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura del puente Villa Unión-Concordia.

Según los reportes, al parecer el conductor de la camioneta pick up perdió el control de la unidad y se salió del carril, sufriendo la volcadura sobre el camellón central.

El incidente se registró cerca del poblado de Villa Unión y al lugar llegaron agrupaciones de emergencias para prestar los primeros auxilios.