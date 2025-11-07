Seguridad
|
Accidente

Una persona muerta y cuatro lesionadas deja volcadura en autopista cerca de Villa Unión

El hecho se registró a la altura del puente Villa Unión-Concordia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/11/2025 18:20
07/11/2025 18:20

Una persona sin vida y cuatro lesionados dejó la volcadura de una camioneta en el kilómetro 241 de la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura del puente Villa Unión-Concordia.

Según los reportes, al parecer el conductor de la camioneta pick up perdió el control de la unidad y se salió del carril, sufriendo la volcadura sobre el camellón central.

El incidente se registró cerca del poblado de Villa Unión y al lugar llegaron agrupaciones de emergencias para prestar los primeros auxilios.

$!Una persona muerta y cuatro lesionadas deja volcadura en autopista cerca de Villa Unión

Elementos de Bomberos Veteranos Villa Unión acudieron a prestar servicios de rescate en el lugar de los hechos.

En el lugar también brindaron apoyo Cruz Roja Mexicana, ambulancias AMEC, Protección Civil, y la Guardia Nacional, quienes coordinaron las labores correspondientes y el traslado de los heridos a hospitales cercanos.

#Accidente
#Villa Unión
#Volcadura
#Deceso
#Heridos
#Autopista
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube