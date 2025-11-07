$!Una persona muerta y tres lesionadas deja volcadura en autopista cerca de Villa Unión

MAZATLÁN._ La volcadura de una camioneta doble cabina a la altura del distribuidor Vial Caleritas, dejó una persona sin vida y tres pasajeros más con lesiones de consideración.

El accidente se reportó a las 15:15 horas de este viernes en el kilómetro 241 de la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de Villa Unión en el distribuidor Vial Caleritas, donde convergen las autopistas Durango-Mazatlán y Tepic-Mazatlán.

Por causas aún desconocidas, el conductor de una camioneta Dodge Ram 1500 perdió el control de la unidad, la cual se salió de la carpeta asfáltica para quedar volcada en la cuneta central de la autopista Tepic-Mazatlán.