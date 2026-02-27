$!Una persona sin vida y dos vehículos calcinados deja fuerte choque por La Costera, en Navolato

NAVOLATO. _ Un choque entre un tráiler y un vehículo particular dejó como saldo a un automovilista sin vida y dos unidades calcinadas, por la autopista Benito Juárez, municipio de Navolato.

En el incidente estuvieron involucrados un automóvil tipo sedán y un tráiler, ambos terminaron calcinados y el conductor del sedán perdió la vida.

El siniestro ocurrió cerca de las 00:30 horas de este 27 de febrero, a la altura de La Bebelama de San Pedro.

Hasta el momento no ha sido precisado el móvil de los hechos, únicamente pudo confirmarse que fue un accidente tipo choque entre los vehículos.