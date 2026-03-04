$!Una persona sin vida y una mujer herida deja ataque armado en Villa Bonita, al sur de Culiacán

En el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán, un ataque a balazos dejó como saldo a una persona sin vida y una mujer herida de bala, durante la tarde de este miércoles.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 16:50 horas, frente a una tienda de autoconveniencia en el cruce de las calles de los Peninos, Paseo de los Himalayas y del Cadi.
Uno de los tripulantes del vehículo, un Chevrolet Cavalier color blanco, quedó sin vida en el sitio sobre una camilla mientras era atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.
Asimismo, una mujer fue atendida por los socorristas, quien luce estabilizada en el lugar.
La escena fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.