$!Una persona sin vida y una mujer herida deja ataque armado en Villa Bonita, al sur de Culiacán

En el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán, un ataque a balazos dejó como saldo a una persona sin vida y una mujer herida de bala, durante la tarde de este miércoles.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 16:50 horas, frente a una tienda de autoconveniencia en el cruce de las calles de los Peninos, Paseo de los Himalayas y del Cadi.