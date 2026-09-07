$!¡Una serpiente en el salón! Protección Civil la captura en kínder de Los Mochis

AHOME. _ Una inusual visita sorprendió la mañana de este lunes 7 de septiembre a la comunidad estudiantil del Jardín de Niños Moisés Sáenz, de Los Mochis, luego de que se reportara el hallazgo de una serpiente al interior de uno de los salones de clases.

El incidente, registrado en el plantel educativo ubicado sobre el bulevar Bienestar, en el sector de la colonia Alejandro Peña al oriente de la ciudad, movilizó de manera inmediata a los elementos de Protección Civil del municipio de Ahome.