$!¡Una serpiente en el salón! Protección Civil la captura en kínder de Los Mochis

AHOME. _ Una inusual visita sorprendió la mañana de este lunes 7 de septiembre a la comunidad estudiantil del Jardín de Niños Moisés Sáenz, de Los Mochis, luego de que se reportara el hallazgo de una serpiente al interior de uno de los salones de clases.
El incidente, registrado en el plantel educativo ubicado sobre el bulevar Bienestar, en el sector de la colonia Alejandro Peña al oriente de la ciudad, movilizó de manera inmediata a los elementos de Protección Civil del municipio de Ahome.
A su arribo, el personal de emergencias ubicó al reptil dentro del aula señalada. Utilizando equipo especializado para el manejo de fauna, los elementos lograron asegurar al animal sano y salvo, introduciéndolo en un contenedor especial. La dependencia informó que la serpiente sería trasladada para su liberación en un área natural segura, lejos de la mancha urbana.
Para brindar tranquilidad a los padres de familia y docentes, los brigadistas implementaron un recorrido preventivo de inspección por el resto de las aulas y áreas comunes del preescolar, descartando la presencia de más fauna que pudiera representar un peligro.
Las autoridades de Protección Civil confirmaron que la situación fue controlada rápidamente y quedó únicamente en un susto, ya que no se reportó a ningún alumno, maestro o trabajador del plantel lesionado durante el suceso.