UNESA aprehende a José Cristian “N” por el delito de homicidio en Ahome

AHOME. _ Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa lograron la captura de José Cristian “N”, un joven de 22 años señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, perpetrado a principios de junio en el municipio de Ahome.

La detención fue ejecutada tras un despliegue operativo entre agentes de la Policía de Investigación y la Unidad Especializada en Aprehensiones (Unesa), quienes lograron ubicar al sospechoso para cumplimentar el mandato judicial que pesaba en su contra.

De acuerdo con los datos recabados en la carpeta de investigación por el Ministerio Público, los hechos violentos ocurrieron el pasado 7 de junio en las inmediaciones de un ejido de este municipio. En dicho sitio, el hoy detenido habría atacado a la víctima utilizando un objeto contuso-cortante, provocándole graves lesiones que derivaron en su muerte.

Hasta el momento, la autoridad investigadora ha mantenido bajo reserva la identidad de la víctima, así como el nombre de la comunidad rural exacta donde se suscitó el crimen y las características precisas del arma homicida empleada durante la agresión.

Tras su aseguramiento, José Cristian “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte. Será dicha autoridad jurisdiccional la encargada de definir su situación legal conforme avance el proceso judicial y se lleve a cabo la audiencia inicial correspondiente.