$!Universitario pierde el control y su vehículo termina en el canal Lateral 18, en Ahome

AHOME. _ Un joven universitario sobrevivió a un aparatoso accidente la mañana de este viernes, luego de que su vehículo se precipitara a las aguas del canal Lateral 18, cerca de los límites entre Ahome y El Fuerte.
El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas, sobre la carretera estatal que conecta el Campo Genoveva con Cerrillos, a la altura del asilo Santa Rosa, en la zona rural del municipio de Ahome.
El conductor fue identificado como Jorge Orlando “N”, de 20 años, residente del Campo 35 y estudiante universitario. Viajaba en una vagoneta Toyota Rav4 azul oscuro cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control del volante, se salió de la carretera y cayó al canal.
La unidad quedó volcada con las llantas hacia arriba, flotando parcialmente en las aguas del Lateral 18. A pesar del impacto, el joven logró salir por su propio pie antes de que los testigos pudieran auxiliarlo.
Bomberos de Los Mochis y paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención médica, confirmando que no presentaba lesiones de gravedad.
Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomaron conocimiento del accidente y, con apoyo de una grúa, retiraron la vagoneta del canal, la cual fue declarada pérdida total.