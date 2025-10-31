Seguridad
Accidente vial

Universitario pierde el control y su vehículo termina en el canal Lateral 18, en Ahome

Jorge Orlando sobrevivió tras caer con su vagoneta al canal Lateral 18, en la zona rural de Ahome. El accidente dejó la vagoneta en pérdida total, pero el conductor resultó ileso.
Noé Ruiz |
31/10/2025 15:47
AHOME. _ Un joven universitario sobrevivió a un aparatoso accidente la mañana de este viernes, luego de que su vehículo se precipitara a las aguas del canal Lateral 18, cerca de los límites entre Ahome y El Fuerte.

El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas, sobre la carretera estatal que conecta el Campo Genoveva con Cerrillos, a la altura del asilo Santa Rosa, en la zona rural del municipio de Ahome.

El conductor fue identificado como Jorge Orlando “N”, de 20 años, residente del Campo 35 y estudiante universitario. Viajaba en una vagoneta Toyota Rav4 azul oscuro cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control del volante, se salió de la carretera y cayó al canal.

La unidad quedó volcada con las llantas hacia arriba, flotando parcialmente en las aguas del Lateral 18. A pesar del impacto, el joven logró salir por su propio pie antes de que los testigos pudieran auxiliarlo.

Bomberos de Los Mochis y paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención médica, confirmando que no presentaba lesiones de gravedad.

Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomaron conocimiento del accidente y, con apoyo de una grúa, retiraron la vagoneta del canal, la cual fue declarada pérdida total.

