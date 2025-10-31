$!Universitario pierde el control y su vehículo termina en el canal Lateral 18, en Ahome

AHOME. _ Un joven universitario sobrevivió a un aparatoso accidente la mañana de este viernes, luego de que su vehículo se precipitara a las aguas del canal Lateral 18, cerca de los límites entre Ahome y El Fuerte.

El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas, sobre la carretera estatal que conecta el Campo Genoveva con Cerrillos, a la altura del asilo Santa Rosa, en la zona rural del municipio de Ahome.

El conductor fue identificado como Jorge Orlando “N”, de 20 años, residente del Campo 35 y estudiante universitario. Viajaba en una vagoneta Toyota Rav4 azul oscuro cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control del volante, se salió de la carretera y cayó al canal.