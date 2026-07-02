Uno chocó contra un local: recuperan dos autos con reporte de robo en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos vehículos con reporte de robo fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante recorridos de vigilancia realizados en distintos sectores de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el primer hallazgo ocurrió en la colonia 16 de Septiembre, donde los agentes localizaron un automóvil Volkswagen Jetta gris que se había impactado contra un local comercial y presentaba diversos daños.

Al acercarse para verificar si había personas lesionadas, los policías no encontraron ocupantes en la unidad. Posteriormente, al consultar el estatus del vehículo en la base de datos correspondiente, confirmaron que contaba con reporte de robo.

En un segundo hecho, durante patrullajes en las inmediaciones de una plaza comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, los elementos estatales localizaron un automóvil Kia K4 blanco, aparentemente abandonado.

Tras revisar su información en el registro oficial, las autoridades corroboraron que la unidad también tenía un reporte de robo reciente.

Ambos vehículos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y los procedimientos correspondientes.